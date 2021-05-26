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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда

транспорт

Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда

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Происшествие, которое случилось 15 мая на пр. Карла Маркса, когда на пешеходном переходе сбили 16-летнего студента, прогремело на всю область и заставило обратить пристальное внимание на состояние пешеходных переходов в городе. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 мая – «ПИК». Мы публикуем тройку лидеров среди зебр в Каменске, которые не вписываются ни в ГОСТы, ни в здравый смысл. Сделано откровенно наплевательски – «на отвяжись». И очень странно, что лицемерие ответственных за это лиц никто почему-то не видит.
Позже мы представим полный список самых критичных пешеходников города и района, а также примеры того, как должны выглядеть безопасные дорожные пешеходные переходы, и перечень лиц, обязанных за ними следить. 

Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда

ЧП, которое произошло 15 мая поздно вечером на этом перекрестке (пр. Карла Маркса), каменчане разбирали по деталям. Зебра намалевана чисто по-каменски: одним концом в кусты, вторым — в забор и газон. Пешеходы жаловались, что боятся переходить там дорогу даже днем, автовладельцы сетовали, что в этой зоне людей практически не видно — с одной стороны они появляются из-за кустов, с другой — из-за забора. Между тем понятие «треугольника видимости» в соответствующем ГОСТе никто не отменял.

Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда

Ул. Ворошилова рядом с мкр. 60-летия Октября. Сколько там существует этот пешеходный переход (кстати, основной для учащихся школы № 14 и лицея № 5), столько он и вызывает недоумений у каменчан: желто-белые полоски с одной стороны упираются аккурат в зеленое насаждение типа кусты, с другой — в парковочный карман возле торгового заведения. Пешеходов разглядеть на этом участке дороги можно, лишь вплотную подъехав к знакам и зебре, которой, по сути, нет. Знака, запрещающего остановку в «кармане», тоже нет. Впрочем, как и дорожного покрытия. Во время дождя все безобразие накрывается огромной лужей.

Составляем список каменских пешеходных переход из ниоткуда в никуда

В тройку лидеров кривых пешеходных переходов входит и переход на перекрестке ул. Ленина и пер. Крупской (идем по правой стороне Крупской сверху вниз). Разметку там до сих пор не обновили, но знаки на месте, и по следам старых полос хорошо видно, что упираются они в столбы, которые стоят на газоне.

Дорогие каменчане, подключайтесь к обсуждению этой темы в группе «ВКонтакте» и на странице «ПИКа» в «Инстаграм».

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