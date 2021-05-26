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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Над Каменском можно наблюдать кровавую Суперлуну

Над Каменском можно наблюдать кровавую Суперлуну
Фото из архива.

общество

Над Каменском можно наблюдать кровавую Суперлуну

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26 мая произойдут несколько астрономических событий: мы увидим самую большую Луну 2021 года, полное затмение Суперлуны, и станем свидетелями начала коридора затмений. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 мая – «ПИК». Полное затмение Суперлуны произойдет сегодня с 12.45 до 15.53, когда Луна станет полной и подойдет к Земле гораздо ближе, чем обычно. Однако увидеть это природное явление смогут только жители Дальнего Востока. Частичные фазы можно будет наблюдать в местах, где во время затмения Луна будет находиться над горизонтом. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет. Из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна будет выглядеть красной, а ее северная граница получит голубую кайму. 

Начиная с 26 мая мы начинаем входить в коридор затмений, который продлится до 10 июня, когда состоится затмение Солнца.  

Кстати, астрологи считают такой набор астрономических событий весьма непростым. Могут возникнуть проблемы в профессиональной сфере, в учебе, сложно будут проходить поездки и переговоры. Также в этот период есть повышенный риск ссор с родственниками и начальством. Специалисты не рекомендуют принимать решения по важным рабочим вопросам, связанным с зарплатой, повышением или увольнением, делать операции, проводить какие-либо процедуры, решать финансовые проблемы.

Нам грозит и еще одна космическая неприятность. 22-23 мая на Солнце произошли 17 вспышек, которые сопровождались выбросами вещества в межпланетное пространство, в том числе в направлении Земли. В связи с этим, ученые предупреждают о магнитной буре ожидаемой 26 мая.

* Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. 26 мая 2021 года Луна окажется в 357 462 километрах от Земли – ближе всего в 2021 году. 

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