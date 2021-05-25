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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске купальный сезон начнется через неделю

В Каменске выписали штрафы за купание в реке
Фото из архива.

общество

В Каменске купальный сезон начнется через неделю

Опубликовано

Официально центральный городской пляж после прошлогодней реконструкции откроется 1 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 мая — «ПИК». С этого же дня будет разрешено купание в Северском Донце на пляже «Топольки».
В данный момент на обеих зонах летнего отдыха городские коммунальщики наводят порядок: убирают мусор, косят траву, устанавливают необходимое оборудование, в том числе буйки.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора берут пробы воды и песка на предмет выявления кишечных и других опасных для человека инфекций.
Отметим, в этом году спасатели будут работать на обоих городских пляжах.

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