Официально центральный городской пляж после прошлогодней реконструкции откроется 1 июня.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 мая — «ПИК». С этого же дня будет разрешено купание в Северском Донце на пляже «Топольки».

В данный момент на обеих зонах летнего отдыха городские коммунальщики наводят порядок: убирают мусор, косят траву, устанавливают необходимое оборудование, в том числе буйки.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора берут пробы воды и песка на предмет выявления кишечных и других опасных для человека инфекций.

Отметим, в этом году спасатели будут работать на обоих городских пляжах.