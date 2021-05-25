25 мая на торжественных линейках с ленточкой «Выпускник-2021» выстроились 1090 школьников (780 учащихся 9-х классов и 310 выпускников 11-х классов).

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 мая – «ПИК». В этом году торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, для соблюдения всех санитарных норм перенесли на улицу. Вопреки традициям прошлых лет на торжество могли прийти не более одного родителя от семьи и, конечно, в масках.

Глава администрации города Владимир Шевченко и его заместитель по социальным вопросам Елена Рудаева посетили торжественную линейку в гимназии № 12.

Напомним, в понедельник, 24 мая, девятиклассники сдали свой первый выпускной экзамен. ЕГЭ для одиннадцатиклассников стартует 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ — по русскому языку — будет проходить два дня: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике — на 11 июня, по обществознанию — на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоится 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике, который в 2021 году выпускники впервые будут сдавать на компьютерах, также разделен на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены как резервные дни для сдачи ЕГЭ.