архив
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 26 мая
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 21-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Власть меняется. На прошлой неделе глава администрации города Владимир Шевченко подписал распоряжение о назначении своих заместителей и 20 мая представил их депутатскому корпусу »2, 4-5
- Ледовая арена в Каменске — кто за? Здоровье, спорт, досуг и шоу в одном флаконе: любители зимних видов спорта объединились вокруг идеи строительства в Каменске крытого ледового катка. /12-13
- Раскрыта тайна вечносохнущих саженцев. Контрольно-счетная палата выявила настоящее «поле чудес» в городском благоустройстве. »5
- На 90 дней под замок. В Каменск прибудет спецкомиссия, которая проверит индивидуальных предпринимателей (ИП) на предмет соблюдения масочного режима. Неисполнение грозит бизнесу приостановлением деятельности. /3
- Дачные вопросы: взносы, «бурки», мусор. Рубрика «Шесть соток» отвечает и консультирует. /33
- В Каменске впервые открылась школа, где детей и взрослых будут учить армянскому языку. На обучение уже записались 30 человек. /9
- Из ниоткуда в никуда. Резонансное происшествие, которое случилось 15 мая на пр. Карла Маркса, когда на пешеходном переходе сбили 16-летнего студента, прогремело на всю область. Только в этом году на дорогах Каменска и Каменского района были сбиты 18 человек, шестеро из них — на пешеходных переходах. Что общего в этих происшествиях и почему это не случайность, а системная ошибка, разбирался «ПИК». /16