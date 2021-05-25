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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 26 мая

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 26 мая

архив

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 26 мая

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 21-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Власть меняется. На прошлой неделе глава администрации города Владимир Шевченко подписал распоряжение о назначении своих заместителей и 20 мая представил их депутатскому корпусу »2, 4-5
  • Ледовая арена в Каменске — кто за? Здоровье, спорт, досуг и шоу в одном флаконе: любители зимних видов спорта объединились вокруг идеи строительства в Каменске крытого ледового катка. /12-13
  • Раскрыта тайна вечносохнущих саженцев. Контрольно-счетная палата выявила настоящее «поле чудес» в городском благоустройстве. »5
  • На 90 дней под замок. В Каменск прибудет спецкомиссия, которая проверит индивидуальных предпринимателей (ИП) на предмет соблюдения масочного режима. Неисполнение грозит бизнесу приостановлением деятельности. /3
  • Дачные вопросы: взносы, «бурки», мусор. Рубрика «Шесть соток» отвечает и консультирует. /33
  • В Каменске впервые открылась школа, где детей и взрослых будут учить армянскому языку. На обучение уже записались 30 человек. /9
  • Из ниоткуда в никуда. Резонансное происшествие, которое случилось 15 мая на пр. Карла Маркса, когда на пешеходном переходе сбили 16-летнего студента, прогремело на всю область. Только в этом году на дорогах Каменска и Каменского района были сбиты 18 человек, шестеро из них — на пешеходных переходах. Что общего в этих происшествиях и почему это не случайность, а системная ошибка, разбирался «ПИК». /16

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Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 мая

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Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 мая

Автор: 18.05.2021
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