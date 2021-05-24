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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке жертвой ДТП стала лошадь

В Донецке жертвой ДТП стала лошадь
Фото предоставили в ГИБДД Донецка.

происшествия

В Донецке жертвой ДТП стала лошадь

Опубликовано

Необычное ДТП случилось в городе 24 мая в пос. Двадцатка. Водитель, случайно сбивший животное, не пострадал. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 мая – «ПИК». По информации Госавтоинспекции, авария произошла около 14.30 на ул. Некрасова. Сообщается, что лошадь внезапно выскочила на проезжую часть перед близко идущим транспортом, а водитель «четырнадцатой» не успел затормозить. В результате аварии молодое животное, принадлежащее, по предварительным данным, частному лицу, погибло.

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