Необычное ДТП случилось в городе 24 мая в пос. Двадцатка. Водитель, случайно сбивший животное, не пострадал.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 мая – «ПИК». По информации Госавтоинспекции, авария произошла около 14.30 на ул. Некрасова. Сообщается, что лошадь внезапно выскочила на проезжую часть перед близко идущим транспортом, а водитель «четырнадцатой» не успел затормозить. В результате аварии молодое животное, принадлежащее, по предварительным данным, частному лицу, погибло.