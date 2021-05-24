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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей

Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей
Фото: Елена Жукова, «ПИК».

культура

Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей

Опубликовано

После долгого онлайна дончане с удовольствием аплодировали артистам Шестого международного фестиваля казачьей культуры «Казачья душа», прошедшего в Донецке 23 мая, общались и гуляли по обновленному бульвару, любуясь выставками, а им постоянно напоминали о масках и социальной дистанции.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 мая – «ПИК». Традиционно масштабное мероприятие проходит у стен Успенского храма, которому в июне исполнится 170 лет. 
Особый тон фестивалю всегда задает ансамбль барабанщиц муниципального духового оркестра под руководством О. Бирюкова. Первыми на сцене появились артисты знаменитых донецких хоровых коллективов «Казачья воля» и «Станичники». Они исполнили гимн донских казаков «Православный тихий Дон». Самым впечатляющим моментом был красочный парад участников в костюмах.
В этом году из-за пандемии гости не смогли приехать на фестиваль, они прислали лишь видео своих выступлений. В гала-концерте участвовали только местные вокалисты, танцоры, чтецы.
Лауреатов первой степени по итогам конкурсной программы фестиваля представители руководства города награждали в номинациях  «Поющий Дон», «Гундоровский балендрас», «Наследие старины храня», «Гундоровский вернисаж», «Эх, приволье широких раздолий!»
Дончан поздравили  от имени владыки Симона благочинный приходов Донецкого округа иерей В. Татаркин и настоятель Успенского храма протоиерей Глеб Гладышев. Выступил атаман городского казачьего общества «Гундоровское» подъесаул Л. Перешеин.

На благоустроенной территории Соборной площади организовали «Бульвар искусств», где дончане любовались изделиями взрослых мастеров и детскими поделками.
Свои яркие номера зрителям подарили фолк-группа «Разгуляй», коллективы «Золотая Русь», «Рябинушка», «Светец», хореографические группы, воспитанники творческих кружков школ, детсадов, клубов. В финале сводный хор казачьих коллективов исполнил «Быть добру на Дону».

  • Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей
  • Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей
  • Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей
  • Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей
  • Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей
  • Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей
  • Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей
  • Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей
  • Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей
  • Фестиваль в честь 340-летия Гундоровской собрал сотни зрителей
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