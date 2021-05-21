Наркотическое вещество, которое мужчина хранил в своей куртке, весили 069 г.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 мая — «ПИК». 13 мая Каменский районный суд вынес приговор проживающему в Каменске мужчине 1982 года рождения. Он обвинялся в незаконном хранении наркотического вещества. Мужчина нашел сверток возле калитки одного из домов в х. Абрамовка и положил себе в карман. Продавать его, как пояснил в суде, не собирался. Суд признал подсудимого виновным по ст. 228 (ч. 2) УК РФ и назначил штраф в размере 5000 руб.