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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске мужчину осудили за убийство по неосторожности

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происшествия

В Каменске мужчину осудили за убийство по неосторожности

В Каменске мужчину осудили за убийство по неосторожности

Опубликовано

Погибший скончался от полученных травм после удара по голове.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 мая – «ПИК». Суд признал  мужчину 1985 г.р. виновным в убийстве, которое он совершил три года назад на пр. Карла Маркса в районе дома № 9 (на набережной). Во время конфликта обвиняемый ударил своего приятеля, тот упал на асфальт и ударился головой о тротуарную плитку. Позже от полученных травм он скончался в больнице. Суд признал виновным подсудимого и назначил ему наказание год и шесть месяцев лишения свободы в колонии строго режима. В зале суда подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал.

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