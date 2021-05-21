Погибший скончался от полученных травм после удара по голове.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 мая – «ПИК». Суд признал мужчину 1985 г.р. виновным в убийстве, которое он совершил три года назад на пр. Карла Маркса в районе дома № 9 (на набережной). Во время конфликта обвиняемый ударил своего приятеля, тот упал на асфальт и ударился головой о тротуарную плитку. Позже от полученных травм он скончался в больнице. Суд признал виновным подсудимого и назначил ему наказание год и шесть месяцев лишения свободы в колонии строго режима. В зале суда подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал.