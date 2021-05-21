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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию

Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию

происшествия

Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию

Фото пресс-службы Южного таможенного управления.

Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию

Опубликовано

Спрятанные в багажнике автомобиля «Киа Соренто» предметы военного назначения обнаружили при досмотре на территории МАПП «Донецк» сотрудники Ростовской таможни и донецкого таможенного поста. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 21 мая – «ПИК». В иномарке 41-летнего гражданина России, в нише для инструментов, по данным пресс-службы Южного таможенного управления, были обнаружены 89 предметов военного назначения: магазины к автомату Калашникова, коробки с лентой к пулемету максим, коробки с лентой к ручному пулемету Дегтярева, подсумки к винтовке Мосина и другое. Мужчина не стал отрицать, что все это принадлежит ему и что он намеренно скрыл груз от декларирования.

Спрятанные вещи удалось найти с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иного вооружения).

Позже выяснилось, что владелец авто зарегистрирован в Москве. По месту его регистрации провели обыск, в ходе которого изъяли 205 предметов, конструктивно схожих с пулеметными лентами, магазинами к стрелковому оружию, корпусам гранат, запалам к ним, заглушками к гранатам и др. Все предметы и полученные материалы переданы в органы внутренних дел.

  • Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию
  • Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию
  • Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию
  • Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию
  • Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию
  • Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию
  • Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию
  • Через границу в Донецке везли принадлежности к оружию
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