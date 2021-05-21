52-летний каменчанин обвинялся в преступлении по ст. 158 УК РФ (кража).

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 мая – «ПИК». Мужчина совершил кражу на территории одного из домовладений в мкр. Заводском. Из сарая он украл две лопаты, грабли, тяпку, секатор и рожковые ключи. В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. По информации помощника городского прокурора А. Никитенко, виновному назначено наказание в виде один год и восемь месяцев лишения свободы условно.