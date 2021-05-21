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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Безработный каменчанин попался на воровстве лопат

Безработный каменчанин попался на воровстве лопат

происшествия

Безработный каменчанин попался на воровстве лопат

Опубликовано

52-летний каменчанин обвинялся в преступлении по ст. 158 УК РФ (кража).

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 мая – «ПИК». Мужчина совершил кражу на территории одного из домовладений в мкр. Заводском. Из сарая он украл две лопаты, грабли, тяпку, секатор и рожковые ключи. В судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. По информации помощника городского прокурора А. Никитенко, виновному назначено наказание в виде один год и восемь месяцев лишения свободы условно.

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