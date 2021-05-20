Каменской городской прокуратурой признано законным постановление СО МО МВД «Каменский» о возбуждении уголовного дела по ст. 264 (ч. 4) УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 мая — «ПИК». Установлено, что 19 мая в п. Глубоком Каменского района примерно в 17.30 водитель 1950 г. р. двигался на автомобиле Lada Priora по ул. Артема. В попутном направлении впереди ехал пенсионер 1935 г. р. на велосипеде. Поскольку водитель «Лады» был в нетрезвом состоянии, он не смог сориентироваться и затормозить. В итоге он наехал на велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте.

— Подозреваемый задержан в порядке ст. 9 УПК РФ, следователем возбуждено перед судом ходатайство об избрании водителю автомобиля Lada меры пресечения в виде домашнего ареста, — комментирует ситуацию каменский городской прокурор Владимир Рымашевский.