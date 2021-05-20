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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Водитель, сбивший насмерть пенсионера в Каменском районе, был пьян

Водитель, сбивший насмерть пенсионера в Каменском районе, был пьян

архив

Водитель, сбивший насмерть пенсионера в Каменском районе, был пьян

Водитель, сбивший насмерть пенсионера в Каменском районе, был пьян

Погибшему мужчине было 86 лет.

Опубликовано

Каменской городской прокуратурой признано законным постановление СО МО МВД «Каменский» о возбуждении уголовного дела по ст. 264 (ч. 4) УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 мая — «ПИК». Установлено, что 19 мая в п. Глубоком Каменского района примерно в 17.30 водитель 1950 г. р. двигался на автомобиле Lada Priora по ул. Артема. В попутном направлении впереди ехал пенсионер 1935 г. р. на велосипеде. Поскольку водитель «Лады» был в нетрезвом состоянии, он не смог сориентироваться и затормозить. В итоге он наехал на велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте.

— Подозреваемый задержан в порядке ст. 9 УПК РФ,  следователем возбуждено перед судом ходатайство об избрании водителю автомобиля Lada меры пресечения в виде домашнего ареста, — комментирует ситуацию каменский городской прокурор Владимир Рымашевский.

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