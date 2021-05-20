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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Очередь на ямочный ремонт дошла до Заводского

Очередь на ямочный ремонт дошла до Заводского

транспорт

Очередь на ямочный ремонт дошла до Заводского

Очередь на ямочный ремонт дошла до Заводского

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20 мая в частном секторе мкр. Заводского начали грейдировать и отсыпать щебнем дорогу на ул. Строителей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 мая — «ПИК». Помимо этой улицы, подрядчик ЗАО «Каменское РСУ» проведет грейдирование улиц Луначарского (от ул. Кооперативной до ул. Шаумяна), Миллеровской (от ул. Тимирязева до ул. Жуковского и от ул. Тимирязева до ул. Гайдара), Кольцевой.
Со следующей недели в Заводском начнется ремонт асфальтированных дорог. По информации замглавы по ЖКХ Николая Кудимова, будет отремонтировано порядка 1200 кв. м дорог на улицах Луначарского, Строителей (от ул. Куйбышева до ул. Заводской), Парковой (от ул. Дорожной до ул. Троян).

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