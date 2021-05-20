Инициаторами субботника, в ходе которого в каменском парке Победы были удалены деревца, высаженные в прошлые дни древонасаждения и засохшие из-за отсутствия полива, оказались члены местного отделения партии «Коммунисты России».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 мая — «ПИК». В № 20 газеты «ПИК» от 19 мая опубликована заметка о том, как накануне Дня Победы в память о ветеранах Великой Отечественной войны в парке высадили молодые деревца. Но саженцы эти оказались… среди палок — своеобразных подпорок для прошлогодних, засохших, деревьев. Почему же их не удалили, чтобы не портили внешний вид аллеи?

Депутат городской думы Сергей Мерецкий прокомментировал щекотливую ситуацию. Оказалось, что высадили аллею памяти члены организации еще в конце апреля. Они же планируют и ухаживать за молодняком. Позже совместно со служащими 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады здесь провели субботник, где засохшие деревца удалили, а злосчастные палки оставили до осени — опять-таки для подпорки новых деревьев, которые высадят в день древонасаждения.