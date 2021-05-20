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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанину дали три года за наркотики из закладки

Каменчанину дали три года за наркотики из закладки

происшествия

Каменчанину дали три года за наркотики из закладки

Каменчанину дали три года за наркотики из закладки

Опубликовано

Каменский районный суд вынес обвинительный приговор 47-летниму каменчанину за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 мая — «ПИК». Следствием было установлено, что мужчина купил наркотики и забрал их в указанном продавцом тайнике. Позже, при проведения обыска у покупателя дома, оперативниками было обнаружено 1,88 г наркотического вещества.

— Подсудимый был признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ст. 264.1УК РФ. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, — комментирует помощник городского прокурора Антон Никитенко.

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