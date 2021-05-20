Каменский районный суд вынес обвинительный приговор 47-летниму каменчанину за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 мая — «ПИК». Следствием было установлено, что мужчина купил наркотики и забрал их в указанном продавцом тайнике. Позже, при проведения обыска у покупателя дома, оперативниками было обнаружено 1,88 г наркотического вещества.

— Подсудимый был признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ст. 264.1УК РФ. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, — комментирует помощник городского прокурора Антон Никитенко.