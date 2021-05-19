Теперь провизоры и другие представителей фармацевтической отрасли, в том числе и производители лекарств, будут отмечать свой праздник.

МОСКВА, 19 мая – «ПИК». Согласно постановлению Правительства РФ, новый праздник – День фармацевта – будет отмечаться 19 мая. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1581 году с разрешения Ивана Грозного ‎в России открылась первая аптека, в которой было организовано и производство лекарств.

Кстати, это не единственный праздник, который ежегодно будут отмечать работники отрасли. Например, неофициальный День фармацевта закреплен в календаре 15 октября, а Всемирный день фармацевта – 25 сентября.

Согласно данным Минздрава, сегодня в фармацевтической отрасли трудятся тысячи специалистов по лекарствам.