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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске штрафы за нарушение санитарных требований превысили полмиллиона рублей

В Каменске проходят тотальные проверки масочного режима

власть

В Каменске штрафы за нарушение санитарных требований превысили полмиллиона рублей

В Каменске штрафы за нарушение санитарных требований превысили полмиллиона рублей

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Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают об ответственности за нарушение действующих санитарно-эпидемических нормативов в период пандемии и грозят штрафами от 15 до 40 тыс. рублей для тех, кто отказывается носить маску. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 мая – «ПИК». Несмотря на угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, отдельные граждане, находящиеся в местах массового скопления людей, и организации, работающие с большим потоком клиентов, продолжают нарушать установленные требования, не соблюдая противоковидные меры безопасности, такие как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, перчаток и т.д. 

Территориальным отделом Роспотребнадзора по результатам проведенных совместно с правоохранительными органами проверок в суды РО направлено 26 дел в отношении должностных, юридических лиц, ИП. Вынесено 23 постановления о привлечении данных лиц к ответственности в виде штрафов на сумму 627 500 руб. Деятельность шести организаций приостановлена.

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