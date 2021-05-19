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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке открывают мобильные пункты вакцинации от ковида

В Донецке вторые сутки не регистрируют коронавирус

здоровье

В Донецке открывают мобильные пункты вакцинации от ковида

В Донецке открывают мобильные пункты вакцинации от ковида

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Заболеваемость COVID-19, судя по статистике, в городе не растет. В сутки регистрируется от нуля до двух заболевших. Цель медиков – привить как можно больше горожан.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 мая – «ПИК». Помимо прививочных кабинетов в поликлиниках, в мае-июне заработают мобильные пункты вакцинации в поселках. 

Согласно информации администрации Донецка, 22 мая привиться можно будет с 10.00 до 13.00 в ДК «Гундоровский», 29 мая – в ДК «Юбилейный» (п. Западный), 5 июня – в ДК «Станичный». При себе иметь паспорт и СНИЛС, полис ОМС.

Как сообщает городской оперативный штаб, по состоянию на 18 мая в Донецке привиты 2949 человек, это около 7,6% от взрослого населения (по информации Ростовстата на 1.01.2021 г., в городе зарегистрировано 39593 человека трудоспособного и старше трудоспособного возраста). По плану же нужно привить 60% взрослого населения.

За весь период эпидемии в Донецке были инфицированы 586 человек. Из выявленных в последнее время больных 13 пациентов госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. Скончались 12 горожан.

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