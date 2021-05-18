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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске ситуация с ковидом остается напряженной

В Каменске ситуация с ковидом остается напряженной

здоровье

В Каменске ситуация с ковидом остается напряженной

В Каменске ситуация с ковидом остается напряженной

Опубликовано

Согласно санитарной карте правительства РО, по состоянию на 17 мая Каменск находится в красной зоне.  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 мая – «ПИК». По состоянию на 18 мая, всего за время пандемии в Каменске заболели новой коронавирусной инфекцией 3793 человека. Только за прошедшую неделю, с 11 по 18 мая, зарегистрировано 162 новых случая COVID-19. В госпитале проходят лечение 55 пациентов, из них с ковидом 38 каменчан. Всего за весь период пандемии выздоровели 3617 человек.   

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