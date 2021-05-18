Согласно санитарной карте правительства РО, по состоянию на 17 мая Каменск находится в красной зоне.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 мая – «ПИК». По состоянию на 18 мая, всего за время пандемии в Каменске заболели новой коронавирусной инфекцией 3793 человека. Только за прошедшую неделю, с 11 по 18 мая, зарегистрировано 162 новых случая COVID-19. В госпитале проходят лечение 55 пациентов, из них с ковидом 38 каменчан. Всего за весь период пандемии выздоровели 3617 человек.