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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске последние звонки пройдут в штатном режиме

В Каменске последние звонки пройдут в штатном режиме

образование

В Каменске последние звонки пройдут в штатном режиме

Опубликовано

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, в этом году отменять не будут. Однако проведут с соблюдением всех санитарных норм. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 мая – «ПИК». Последний звонок в этом году прозвенит для 780 учащихся 9-х классов и 310 выпускников 11-х классов. Прощальное школьное мероприятие пройдет во всех школах Каменска 25 мая в 9.00 и обязательно на свежем воздухе. Будут допущены не более одного родителя от семьи и, конечно, в масках.   

Напомним, 24 мая девятиклассники будут сдавать свой первый выпускной экзамен. ЕГЭ для одиннадцатиклассников стартует 31 мая. 

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