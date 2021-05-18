Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, в этом году отменять не будут. Однако проведут с соблюдением всех санитарных норм.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 мая – «ПИК». Последний звонок в этом году прозвенит для 780 учащихся 9-х классов и 310 выпускников 11-х классов. Прощальное школьное мероприятие пройдет во всех школах Каменска 25 мая в 9.00 и обязательно на свежем воздухе. Будут допущены не более одного родителя от семьи и, конечно, в масках.

Напомним, 24 мая девятиклассники будут сдавать свой первый выпускной экзамен. ЕГЭ для одиннадцатиклассников стартует 31 мая.