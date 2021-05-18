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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В администрации Каменска произошли кардинальные перемены

В администрации Каменска произошли кардинальные перемены

власть

В администрации Каменска произошли кардинальные перемены

Опубликовано

17 мая закончились временные контракты у заместителей главы администрации города, а также у начальников отделов и отраслевых органов. Четверо чиновников остались без работы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 мая – «ПИК». Глава администрации города Владимир Шевченко не заключил контракты с первым замглавы администрации Александром Срыбным, замглавы по соцвопросам Мариной Мирской, замглавы — начальником отдела капитального строительства Сергеем Цепляевым и председателем КУИ Олегом Лавровым.

О том, кого взяли на вакантные должности, читайте в газете «ПИК» от 19 мая.

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Автор: 18.05.2021
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