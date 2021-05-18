С июня по август на участке трассы «933 — 950 км» (17 км на юг от Каменска) будет проводиться замена дорожного покрытия.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 мая — «ПИК». Об этом сообщает компания «Автодор». Учитывая, что ремонтные работы совпадут с разгаром курортного сезона, а значит, и увеличением числа путешествующих в Краснодарский край и Крым на своих автомобилях, на трассе М4 «Дон» в районе Каменска велика вероятность образования заторов. Попасть в город без задержек можно будет по новому мосту через Северский Донец по дороге «Каменск — Красновка» либо через платную понтонную переправу.