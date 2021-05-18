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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

От клещей в Каменске обработали пляж «Топольки»

Каменску угрожают клещи, мыши и комары

здоровье

От клещей в Каменске обработали пляж «Топольки»

Опубликовано

По данным областного Роспотребнадзора, с начала сезона в Ростовской области от укусов клещей пострадали 898 человек, из которых 394 ребенка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 мая – «ПИК». По состоянию на 17 мая в Каменске зарегистрирован 21 укушенный клещами, из них 6 детей. Об этом «ПИКу» сообщила помощник энтомолога каменского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Горбачева. Обработан от клещей пляж «Топольки». Заключены договора на обработку парка им. Маяковского и двух парков в мкр. Лиховском. Напомним, клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний, как боррелиоз, конго-крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка западного Нила, туляремия и т. д.

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