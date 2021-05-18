По состоянию на 18 мая в листе ожидания на вакцинацию на портале «Госуслуги» значилось всего 8 человек.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 мая – «ПИК». В Каменске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. По состоянию на 18 мая привито: первой дозой – 7318 человек, второй – 5280. Всего в Каменск поступило 8210 доз (16 420 доз на два этапа) вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКороны».

Напомним, с утра 22 и 23 мая у главных ворот центрального рынка и на площадке перед гипермаркетом «Магнит» (пер. Астаховский, 89) будут дежурить мобильные прививочные бригады. Желающим вакцинироваться при себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.