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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На ремонт стадиона в Донецке денег нет

На ремонт стадиона в Донецке денег нет

спорт

На ремонт стадиона в Донецке денег нет

Опубликовано

Один из ключевых спортивных объектов города давно в плачевном состоянии. Но сроки капремонта городского стадиона пока неизвестны, говорят в мэрии. Область помогла только на восстановление части ограждения.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 18 мая – «ПИК». — Капитальный ремонт городского стадиона включен в перечень мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, которые финансируются за счет средств федерального бюджета, — сообщила замглавы администрации Донецка по соцвопросам Оксана Забабурина. — В 2021 году по программе инициативного бюджетирования область выделила 2 млн на замену участка ограждения. Работы выполнят до 1 октября. 

В будущем году рассчитывают отремонтировать остальную часть ограждения.

А вот когда дойдет очередь до самого стадиона, непонятно. Пока мэрии ничего не остается, как направлять письма с просьбами о финансировании и поддерживать объект в рабочем состоянии. Так, например, на минувшей неделе на территории стадиона начали покос травы. А в 2017 году частично заменили деревянные лавки на центральном участке трибун. 

Дончане сетуют, что стадион давно не отвечает современным требованиям и нуждается в срочной «перезагрузке», а это как минимум десятки миллионов рублей.

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