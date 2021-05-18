Один из ключевых спортивных объектов города давно в плачевном состоянии. Но сроки капремонта городского стадиона пока неизвестны, говорят в мэрии. Область помогла только на восстановление части ограждения.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 18 мая – «ПИК». — Капитальный ремонт городского стадиона включен в перечень мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, которые финансируются за счет средств федерального бюджета, — сообщила замглавы администрации Донецка по соцвопросам Оксана Забабурина. — В 2021 году по программе инициативного бюджетирования область выделила 2 млн на замену участка ограждения. Работы выполнят до 1 октября.

В будущем году рассчитывают отремонтировать остальную часть ограждения.

А вот когда дойдет очередь до самого стадиона, непонятно. Пока мэрии ничего не остается, как направлять письма с просьбами о финансировании и поддерживать объект в рабочем состоянии. Так, например, на минувшей неделе на территории стадиона начали покос травы. А в 2017 году частично заменили деревянные лавки на центральном участке трибун.

Дончане сетуют, что стадион давно не отвечает современным требованиям и нуждается в срочной «перезагрузке», а это как минимум десятки миллионов рублей.