анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 мая
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 20-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Переход в никуда. Сочетание лихачей за рулем и казуистической организации движения в Каменске приводят к драмам и трагедиям. 15 мая на переходе сбит 16-летний учащийся техникума. »2-3
- Кадровый переворот в каменской мэрии. Новый глава администрации заменил все ключевые фигуры. »3
- Каменск готовит коньки. В апреле каменская федерация хоккея вошла в состав Ростовской областной федерации — это является гарантией, что Каменску будут оказывать поддержку сверху. И, может быть, в городе появится каток… /9
- Донец просит не отбирать жизнь. Крик души на дощечке от самой природы, матери нашей…/3
- Расписание автобусов и электричек. Автобусы — по Каменскому району, а электрички — по станции «Каменская». /8
- Каменчан разводят на дверях и окнах. Каменск в числе многих городов области стал полем деятельности мошенника, который с помощью агрессивного маркетинга вымогает деньги у пожилых людей. /6
- Капиталить буду только проспект. В этом году в Каменске полностью заменят асфальт только на проспекте Карла Маркса. А на остальных улицах? /10
- Хорошую рассаду надо знать «в лицо». Для того чтобы собирать помидоры, перцы, баклажаны ведрами, а капусту мешками, дешевой рассады и жгучего желания сажать-полоть мало. Надо знать, где и что покупать и как потом этим растительным добром правильно распорядиться. Ловите полезные советы. /33