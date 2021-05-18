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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 мая

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 мая

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 мая

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 20-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Переход в никуда. Сочетание лихачей за рулем и казуистической организации движения в Каменске приводят к драмам и трагедиям. 15 мая на переходе сбит 16-летний учащийся техникума. »2-3
  • Кадровый переворот в каменской мэрии. Новый глава администрации заменил все ключевые фигуры. »3
  • Каменск готовит коньки. В апреле каменская федерация хоккея вошла в состав Ростовской областной федерации — это является гарантией, что Каменску будут оказывать поддержку сверху. И, может быть, в городе появится каток… /9
  • Донец просит не отбирать жизнь. Крик души на дощечке от самой природы, матери нашей…/3
  • Расписание автобусов и электричек. Автобусы — по Каменскому району, а электрички — по станции «Каменская». /8
  • Каменчан разводят на дверях и окнах. Каменск в числе многих городов области стал полем деятельности мошенника, который с помощью агрессивного маркетинга вымогает деньги у пожилых людей. /6
  • Капиталить буду только проспект. В этом году в Каменске полностью заменят асфальт только на проспекте Карла Маркса. А на остальных улицах? /10
  • Хорошую рассаду надо знать «в лицо». Для того чтобы собирать помидоры, перцы, баклажаны ведрами, а капусту мешками, дешевой рассады и жгучего желания сажать-полоть мало. Надо знать, где и что покупать и как потом этим растительным добром правильно распорядиться. Ловите полезные советы. /33

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 мая

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 19 мая

Автор: 18.05.2021
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