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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Автобус до 17-х садов изменит расписание

В Каменске отменяются несколько рейсов автобусов
Фото из архива.

транспорт

Автобус до 17-х садов изменит расписание

Опубликовано

С 20 мая по просьбам дачников последний рейс автобуса по маршруту № 17 от с/т «Химик» будет оправляться на 10 минут позже, чем сейчас.

Маршрут № 17
От автовокзала: 6.00 13.00 17.15
От с/т «Химик»: 6.47 13.47 18.07

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