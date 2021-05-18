Другое в рубрике транспорт
транспорт
Трассе М4 «Дон» возле Каменска грозят пробками
С июня по август на участке трассы «933 — 950 км» (17 км на юг от...
транспорт
Вся смола осталась на колесах каменских авто
14 мая ямочный ремонт в пер. Володарского подпортил настроение местным автомобилистам. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 мая...
транспорт
В Каменске заново перестелят центральный проспект
До 25 мая каменский департамент ЖКХ определит подрядчика для полной замены асфальтового покрытия на пр. Карла...
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В Каменске и в районе сокращают число автобусов
С 1 по 10 мая в связи с установкой дополнительных выходных дней автобусы «Каменского ПАТП» будут...
транспорт
Экзамены на права в Каменске принимают по новым правилам
Например, на экзаменационном маршруте по городу рядом с салагой-водителем теперь сидит не инструктор из автошколы, а...
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Северный переезд закроют почти на сутки
26 апреля с 16.00 до 20.00 27 апреля будет закрыт проезд через железнодорожный переезд 1036 км...
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В Каменске автобус до «Ростовспецстроя» будет ходить реже
С 23 апреля уберут два вечерних рейса по маршруту № 9: на 18.05 от ж/д вокзала...