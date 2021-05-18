С 20 мая по просьбам дачников последний рейс автобуса по маршруту № 17 от с/т «Химик» будет оправляться на 10 минут позже, чем сейчас.

Маршрут № 17

От автовокзала: 6.00 13.00 17.15

От с/т «Химик»: 6.47 13.47 18.07