15 мая у жильцов частных домов на ул. Горького появился повод для радости: одна из городских организаций вывезла с контейнерной площадки мусор, пролежавший здесь с ноября прошлого года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 мая — «ПИК». — Теперь нам осталось добиться переноса контейнерной площадки на другое место. Считаю, что над городской трубой водоснабжения она не должна находиться, — посетовал корреспонденту «ПИКа» Василий Поляков, проживающий в доме № 43 на ул. Горького — в десяти метрах от площадки.

По словам мужчины, соответствующее заявление в администрацию он подавал неоднократно, последний раз – более двух месяцев назад. Пока ответа нет.

Меж тем огромная гора мусора на углу ул. Желябова и пер. Астаховского, в ста метрах от контейнерной площадки, только увеличивается в размерах. Даже на тротуаре мусор.

Кто и когда будет разгребать этот и другие свалочные очаги в Каменске, неизвестно. По информации замглавы администрации Каменска по ЖКХ Николая Кудимова, организации, ответственной за вывоз, в городе нет. В городском бюджете деньги на эти цели не заложены.