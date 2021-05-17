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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск зарос мусором по уши

Каменск зарос мусором по уши

ЖКХ

Каменск зарос мусором по уши

Мусорный навал пролежал на углу ул. Горького и пер. Астаховского с ноября 2020 г. Вывезли его лишь 15 мая. Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

Каменск зарос мусором по уши

Виктория Костовская
Опубликовано

15 мая у жильцов частных домов на ул. Горького появился повод для радости: одна из городских организаций вывезла с контейнерной площадки мусор, пролежавший здесь с ноября прошлого года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 17 мая — «ПИК». — Теперь нам осталось добиться переноса контейнерной площадки на другое место. Считаю, что над городской трубой водоснабжения она не должна находиться, — посетовал корреспонденту «ПИКа» Василий Поляков, проживающий в доме № 43 на ул. Горького — в десяти метрах от площадки.
По словам мужчины, соответствующее заявление в администрацию он подавал неоднократно, последний раз – более двух месяцев назад. Пока ответа нет.
Меж тем огромная гора мусора на углу ул. Желябова и пер. Астаховского, в ста метрах от контейнерной площадки, только увеличивается в размерах. Даже на тротуаре мусор.
Кто и когда будет разгребать этот и другие свалочные очаги в Каменске, неизвестно. По информации замглавы администрации Каменска по ЖКХ Николая Кудимова, организации, ответственной за вывоз, в городе нет. В городском бюджете деньги на эти цели не заложены.

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