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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мужчина пострадал в ДТП с ВАЗом и «Хондой» в Донецке

Мужчина пострадал в ДТП с ВАЗом и «Хондой» в Донецке
Фото предоставили в ГИБДД Донецка.

происшествия

Мужчина пострадал в ДТП с ВАЗом и «Хондой» в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

Авария произошла на Украинском шоссе 15 мая около 17.15, сообщили в ГИБДД Донецка.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 мая – «ПИК». По данным госавтоинспекторов, «Хонда» двигалась сто стороны пос. Двадцатка, навстречу ехал ВАЗ-2115. Водитель иномарки не выбрала безопасный боковой интервал и допустила столкновение. В результате сама получила незначительные повреждения, а находившийся в «пятнадцатой» мужчина был госпитализирован с переломами. Пострадали и оба транспортных средства.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

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