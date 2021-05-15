Авария произошла на Украинском шоссе 15 мая около 17.15, сообщили в ГИБДД Донецка.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 мая – «ПИК». По данным госавтоинспекторов, «Хонда» двигалась сто стороны пос. Двадцатка, навстречу ехал ВАЗ-2115. Водитель иномарки не выбрала безопасный боковой интервал и допустила столкновение. В результате сама получила незначительные повреждения, а находившийся в «пятнадцатой» мужчина был госпитализирован с переломами. Пострадали и оба транспортных средства.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.