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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Вся смола осталась на колесах каменских авто

Вся смола осталась на колесах каменских авто

транспорт

Вся смола осталась на колесах каменских авто

Виктория Костовская
Опубликовано

14 мая ямочный ремонт в пер. Володарского подпортил настроение местным автомобилистам.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 мая — «ПИК». В первой половине дня дорожники начали обливать смолой места будущих латок в пер. Володарского, в районе школы № 11, не позаботившись о том, чтобы перекрыть движение. 
При повороте с ул. Ленина в переулок водителей ждал «сюрприз» — залитая смолой дорога. Им ничего не оставалось, как продолжать движение, поскольку сзади шел поток машин. В итоге колеса и кузов у всех авто были изрядно заляпаны смолой.
Перекрыли проезд в пер. Володарского — но уже ниже ул. Ленина для проведения работ — лишь к 15.00.

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