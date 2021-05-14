14 мая ямочный ремонт в пер. Володарского подпортил настроение местным автомобилистам.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 мая — «ПИК». В первой половине дня дорожники начали обливать смолой места будущих латок в пер. Володарского, в районе школы № 11, не позаботившись о том, чтобы перекрыть движение.

При повороте с ул. Ленина в переулок водителей ждал «сюрприз» — залитая смолой дорога. Им ничего не оставалось, как продолжать движение, поскольку сзади шел поток машин. В итоге колеса и кузов у всех авто были изрядно заляпаны смолой.

Перекрыли проезд в пер. Володарского — но уже ниже ул. Ленина для проведения работ — лишь к 15.00.