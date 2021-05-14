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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске из кранов опять потекла грязь

ЖКХ

В Каменске из кранов опять потекла грязь

Виктория Костовская
Опубликовано

Вот уже неделю жители разных районов города жалуются на грязно-коричневую жидкость, которая течет из кранов вместо прозрачной питьевой воды.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 мая — «ПИК». Часть горожан считает это сезонным явлением: мол, в конце весны — начале лета так бывает из-за подъема воды в Донце и промывки системы горячего водоснабжения. Другие — и вполне законно — считают такую ситуацию недопустимой: «Платим-то мы за чистую питьевую воду!» Третьи уверены, что грязная вода течет из кранов, когда в районе проводятся аварийные работы.
Доказательством третьей версии служит тот факт, что 14 мая — именно во время проведения аварийных работ на водяных сетях на углу улиц Ворошилова и Московской — грязь полилась в доме № 142 на ул. Ворошилова. Около 10 минут жильцам пришлось спускать воду, чтобы грязь ушла и вода посветлела.

Называется, помыли посуду, — возмущались они. 

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