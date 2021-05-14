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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Школьницу стали кормить только после вмешательства прокуратуры

Школьницу стали кормить только после вмешательства прокуратуры

образование

Школьницу стали кормить только после вмешательства прокуратуры

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Каменская городская прокуратура проверила, как кормят детей, оставшихся без попечения родителей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 мая – «ПИК». В ходе проверки было установлено, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних находится воспитанница 2003 г.р., мама которой лишена родительских прав. Учится девушка в школе, однако положенного по закону ей питания не получает.
После вмешательства городской прокуратуры права юной каменчанки были восстановлены. С 20 апреля в школе организовано питание за счет средств местного бюджета.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в Каменске и Каменском районе между образовательными организациями, органами опеки и медицинскими учреждениями не налажен учет и обмен информацией в отношении детей, оставшихся без попечительства родителей, — комментирует старший помощник прокурора Наталья Громченко.

По всем выявленным нарушениям городской прокуратурой внесено представление в адрес глав Каменска и Каменского района.

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