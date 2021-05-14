Каменская городская прокуратура проверила, как кормят детей, оставшихся без попечения родителей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 мая – «ПИК». В ходе проверки было установлено, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних находится воспитанница 2003 г.р., мама которой лишена родительских прав. Учится девушка в школе, однако положенного по закону ей питания не получает.

После вмешательства городской прокуратуры права юной каменчанки были восстановлены. С 20 апреля в школе организовано питание за счет средств местного бюджета.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в Каменске и Каменском районе между образовательными организациями, органами опеки и медицинскими учреждениями не налажен учет и обмен информацией в отношении детей, оставшихся без попечительства родителей, — комментирует старший помощник прокурора Наталья Громченко.

По всем выявленным нарушениям городской прокуратурой внесено представление в адрес глав Каменска и Каменского района.