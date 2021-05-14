Строительство нового торгового павильона завершается на территории центрального рынка в Донецке. Это и есть начало масштабного проекта реконструкции всего торгово-ярмарочного комплекса, запланированного еще в 2020 году. Несмотря на процедуру банкротства ООО «Донсельхозрынокторг», инвесторы вкладывают средства в строительство.

Первый торговый павильон уже в стадии завершения.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 14 мая – «ПИК». Как рассказал «ПИКу» представитель администрации рынка, в течение месяца на этой же линии вдоль ул. Комсомольской начнут строить второй аналогичный павильон, но в виде ломаной – из-за особенностей земельного участка.

Основные торговые площади инвесторы планируют сдавать в аренду. Ожидается, что в новых павильонах появятся товары, ранее на рынке не представленные.

В целом же проект реконструкции включает перенос фасадной части рынка на ул. Комсомольскую. С центральной ул. Горького ее соединит сквозная галерея.

Прежнюю структуру торговых рядов предполагают сохранить. По словам нашего собеседника, обновят помещения, кровлю над овощными рядами, заменят асфальт на просторных автопарковках перед центральным входом с Комсомольской, установят новое ограждение и освещение.

Согласно планам, торговый комплекс в едином стиле должен протянуться по Комсомольской от пер. Гагарина до сквера автомобилистов. Владелец участка между рынком и сквером также не против участия в проекте. Возможно, он построит свои торговые точки с выходом к скверу. Сообща предприниматели готовы взяться и за обновление части зеленой зоны, чтобы горожане смогли отдыхать с комфортом.