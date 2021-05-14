Авария произошла на ул. Олега Жукова в пос. Марьино около 16 часов 13 мая. Восьмилетнего мальчика госпитализировали.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Как сообщили в ГИБДД Донецка, мальчик двигался на электросамокате и столкнулся с автомобилем «Шкода». Ребенок оказался перед машиной на перекрестке, не подождав, пока иномарка проедет. В результате столкновения малолетний водитель ударился в заднюю часть легковушки. Его доставили в ЦГБ с ушибами и гематомами, откуда затем отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД напоминают о строгом соблюдении правил дорожного движения и контроле со стороны родителей, родственников за несовершеннолетними.