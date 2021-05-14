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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

ДТП в Донецке: Ребенок на электросамокате врезался в автомобиль

ДТП в Донецке: Ребенок на электросамокате врезался в автомобиль

происшествия

ДТП в Донецке: Ребенок на электросамокате врезался в автомобиль

ДТП в Донецке: Ребенок на электросамокате врезался в автомобиль

Елена Жукова
Опубликовано

Авария произошла на ул. Олега Жукова в пос. Марьино около 16 часов 13 мая. Восьмилетнего мальчика госпитализировали.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 13 мая  – «ПИК».  Как сообщили в ГИБДД Донецка, мальчик двигался на электросамокате и столкнулся с автомобилем «Шкода». Ребенок оказался перед машиной на перекрестке, не подождав, пока иномарка проедет. В результате столкновения малолетний водитель ударился в заднюю часть легковушки. Его доставили  в ЦГБ с ушибами и гематомами, откуда затем отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД напоминают о строгом соблюдении правил дорожного движения и контроле со стороны родителей, родственников за несовершеннолетними.

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