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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске заново перестелят центральный проспект

В Каменске заново перестелят центральный проспект

транспорт

В Каменске заново перестелят центральный проспект

Виктория Костовская
Опубликовано

До 25 мая каменский департамент ЖКХ определит подрядчика для полной замены асфальтового покрытия на пр. Карла Маркса, а также на подъездах к виадуку.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая — «ПИК». На эти цели из городского бюджета выделено 30 813 518 руб. По условиям контракта работы должны быть завершены до 1 октября этого года.
Отметим, в прошлом году на пр. Карла Маркса асфальт меняли большими участками, но за зиму часть заплаток раскрошилась. О том, исправит ли свои огрехи в работе прежний подрядчик ИП Буханцов, читайте в следующем номере «ПИКа» от 19 мая.

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Автор: 11.05.2021
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