До 25 мая каменский департамент ЖКХ определит подрядчика для полной замены асфальтового покрытия на пр. Карла Маркса, а также на подъездах к виадуку.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая — «ПИК». На эти цели из городского бюджета выделено 30 813 518 руб. По условиям контракта работы должны быть завершены до 1 октября этого года.

Отметим, в прошлом году на пр. Карла Маркса асфальт меняли большими участками, но за зиму часть заплаток раскрошилась. О том, исправит ли свои огрехи в работе прежний подрядчик ИП Буханцов, читайте в следующем номере «ПИКа» от 19 мая.