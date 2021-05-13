Сотрудник эксплуатационного вагонного депо «Батайск» на ст. Лихая Андрей Локтионов поднял 53 раза две гири по 20 кг.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Всероссийский фестиваль силовых видов спорта для старших возрастных групп «Мастера спорта» проходил в Москве на малой спортивной арене в Лужниках. В нем принимали участие силачи в возрасте 40+ со всех уголков России. В 12 видах спорта были представлены более 1500 участников. Каменчанин Андрей Локтионов выступал в соревнованиях по гиревому спорту в возрастной категории от 40 до 49 лет при весе свыше 95 кг. В толчке гирь (по 20 кг каждая) по длинному циклу он стал бронзовым призером. Его результат — 53 повтора за 5 минут. Остается добавить, что награждали победителей именитые мастера спорта России.