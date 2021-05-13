Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Силач из Каменска завоевал бронзу в Лужниках

Силач из Каменска завоевал бронзу в Лужниках

спорт

Силач из Каменска завоевал бронзу в Лужниках

Аватар
Опубликовано

Сотрудник эксплуатационного вагонного депо «Батайск» на ст. Лихая Андрей Локтионов поднял 53 раза две гири по 20 кг.  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Всероссийский фестиваль силовых видов спорта для старших возрастных групп «Мастера спорта» проходил в Москве на малой спортивной арене в Лужниках. В нем принимали участие силачи в возрасте 40+ со всех уголков России. В 12 видах спорта были представлены более 1500 участников. Каменчанин Андрей Локтионов выступал в соревнованиях по гиревому спорту в возрастной категории от 40 до 49 лет при весе свыше 95 кг. В толчке гирь (по 20 кг каждая) по длинному циклу он стал бронзовым призером. Его результат — 53 повтора за 5 минут. Остается добавить, что награждали победителей именитые мастера спорта России.  

Силач из Каменска завоевал бронзу в Лужниках

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике спорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая

Автор: 11.05.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести

общество

В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести

В Каменском районе появился новый памятник

общество

В Каменском районе появился новый памятник

В День Победы в Каменске почтили память советских воинов

общество

В День Победы в Каменске почтили память советских воинов

В Каменске и Каменском районе шесть предприятий задолжали работникам почти десять млн рублей

бизнес

В Каменске и Каменском районе шесть предприятий задолжали работникам почти десять млн рублей

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая

Реклама
Вверх