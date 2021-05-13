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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменскую администрацию ожидают кадровые перемены

Руководитель каменского департамента ЖКХ уволен за медленную реакцию

власть

Каменскую администрацию ожидают кадровые перемены

Валентина Лагутина
Опубликовано

17 мая заканчиваются временные контракты с заместителями главы администрации, а также начальниками отделов и отраслевых органов администрации города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Меньше чем через неделю каменчане узнают, кто продолжит свою карьеру с новым сити-менеджером Владимиром Шевченко, который недавно на заседании городской думы озвучил желание подредактировать структуру администрации, а также отметил, что просто хорошие люди — это не должность, в его команде останутся лишь профессионалы.

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