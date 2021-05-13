12 мая на заседании городской думы депутаты рассмотрели вопрос о прекращении полномочий своего коллеги.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Депутат городской думы седьмого созыва Дмитрий Захаров, избранный по одномандатному округу № 1, подал заявление о снятии с себя полномочий в связи с переездом в другой регион. Досрочно прекратить полномочия народного избранника планируется на пленарном заседании через неделю.

Теперь в этом году в Каменске должны пройти довыборы, дату которых официально утвердят позже, но, скорее всего, это произойдет в единый день голосования. Как известно, 19 сентября в стране состоятся очередные выборы в Госдуму. Новый состав депутатов 8-го созыва будет избран на 5 лет.