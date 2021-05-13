Донское правительство опубликовало обновленную санитарную карту, в которой по ранее принятой системе «Светофор» отражены благополучные и неблагополучные по заболеваемости коронавирусной инфекцией муниципалитеты Ростовской области.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Согласно данным санитарной карты, обновленной в начале недели, Каменск в составе 11 городов и районов Дона снова попал в красную зону. За прошедшие две недели, включая майские каникулы, ковидом в городе заболели более 200 человек. Всего за весь период пандемии — более 3600 каменчан.