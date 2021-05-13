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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане, давайте продвигать наш фонтан!

общество

Каменчане, давайте продвигать наш фонтан!

Валентина Лагутина
Опубликовано

26 апреля стартовало голосование по выбору общественной территории, которую благоустроят в 2022 году за счет средств разных бюджетов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Голосование по выбору объектов проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Отдать свой голос можно будет до 30 апреля включительно на сайте 61.gorodsreda.ru. Каменчанам предложено выбрать дизайн благоустройства территории из двух проектов. Чем больше каменчан проголосуют, тем больше будет шансов попасть в число победителей и, наконец, преобразить центр города.
Принять участие в голосовании могут граждане с 14 лет. Внимание! Засчитывается только один голос.

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