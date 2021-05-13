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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчан привьют от ковида на рынке и возле супермаркета

здоровье

Каменчан привьют от ковида на рынке и возле супермаркета

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Опубликовано

В Каменске продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. Первой дозой «Спутника V» уже вакцинированы более 6 тыс. горожан. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Кроме прививочных кабинетов ЦГБ, ГП №1 и ГБ №1, в ближайшие выходные в Каменске будут работать две мобильные прививочные бригады ЦГБ:

  • 15 и 16 мая с 8.30 до 14.00 — у главных ворот центрального рынка
  • 15 мая с 10.00 до 14.00 — на площадке перед гипермаркетом «Магнит» (пер. Астаховский, 89). 

Желающим вакцинироваться при себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Напомним, каменчан прививают вакциной «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — первая партия последней поступила в Каменск накануне майских праздников.  

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