В Каменске продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. Первой дозой «Спутника V» уже вакцинированы более 6 тыс. горожан.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Кроме прививочных кабинетов ЦГБ, ГП №1 и ГБ №1, в ближайшие выходные в Каменске будут работать две мобильные прививочные бригады ЦГБ:

15 и 16 мая с 8.30 до 14.00 — у главных ворот центрального рынка

15 мая с 10.00 до 14.00 — на площадке перед гипермаркетом «Магнит» (пер. Астаховский, 89).

Желающим вакцинироваться при себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Напомним, каменчан прививают вакциной «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — первая партия последней поступила в Каменск накануне майских праздников.