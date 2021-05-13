Это связано с трагедией, которая произошла 11 мая в казанской гимназии № 175.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев, пришел в гимназию с дробовиком и начал обстрел. Погибли семь детей и два учителя, еще 21 человек получили ранения различной степени тяжести.

В связи с чрезвычайным происшествием в Казани губернатор Ростовской области поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях.

Глава региона потребовал обеспечить строгое соблюдение пропускного режима, ежедневно контролировать работоспособность кнопок тревожной сигнализации. К превентивным мерам также отнесены обеспечение социально-психологической безопасности участников образовательного процесса, работа в учреждениях телефонов доверия, консультационных пунктов для родителей.

Как пояснил «ПИКу» первый замглавы администрации города Александр Срыбный, все образовательные учреждения Каменска оснащены тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения, трансляция которых выходит на пульт охраны школ.

Напомним, стрельба в казанской гимназии началась примерно в 9.30 утра. Многие учителя, услышав выстрелы в коридоре, вовремя среагировали и успели закрыться в кабинетах вместе с учениками. Одну дверь напавший на учебное заведение Ильназ Галявиев все же открыл. После чего дети начали прятаться за парты, трое учеников решили выпрыгнуть в окно, двое из них разбились.

Стрелка задержали. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более человек).