Шесть наград завоевали воспитанники школы оригинального жанра «Трюк жизни» на Международном телевизионном фестивале-конкурсе сценического искусства «Мы вместе».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Культурное мероприятие проходило в дни майских каникул в Сочи. Каменск на конкурсе представляли 26 цирковых из «Трюка жизни» (руководитель Кристина Берлизова). По итогам творческих состязаний за массовый номер «Россия», в котором участвовали все каменчане, жюри присудило Гран-при.

Три акробатических номера «Я лечу за тобой», «Тайны востока» и «Пауки» стали лауреатами первой степени. Конкурсное серебро завоевали постановки «Веселые скакалки» (оригинальный жанр) и «Пираты» (жонглирование).