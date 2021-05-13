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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне

Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне

культура

Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне

Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне

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Шесть наград завоевали воспитанники школы оригинального жанра «Трюк жизни» на Международном телевизионном фестивале-конкурсе сценического искусства «Мы вместе».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 мая – «ПИК». Культурное мероприятие проходило в дни майских каникул в Сочи. Каменск на конкурсе представляли 26 цирковых из «Трюка жизни» (руководитель Кристина Берлизова). По итогам творческих состязаний за массовый номер «Россия», в котором участвовали все каменчане, жюри присудило Гран-при. 

Три акробатических номера «Я лечу за тобой», «Тайны востока» и «Пауки» стали лауреатами первой степени. Конкурсное серебро завоевали постановки «Веселые скакалки» (оригинальный жанр) и «Пираты» (жонглирование).

  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
  • Цирковые из Каменска завоевали Гран-при на международном уровне
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