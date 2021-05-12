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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские власти позаботились о ремонте служебных легковушек

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власть

Каменские власти позаботились о ремонте служебных легковушек

Каменские власти позаботились о ремонте служебных легковушек

Виктория Костовская
Опубликовано

Около месяца назад администрация Каменска-Шахтинского заключила контракт с одной из городских СТОА на обслуживание восьми легковых служебных автомобилей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 мая — «ПИК». На аукционе по выбору подрядной организации стоимость контракта была снижена с 73 250 руб. до 72 883,75 руб. Согласно условиям, СТОА должна будет проводить ремонт и обслуживание машин до 31 декабря 2021 года.

Данная информация находится в открытом доступе на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

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Автор: 11.05.2021
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