Около месяца назад администрация Каменска-Шахтинского заключила контракт с одной из городских СТОА на обслуживание восьми легковых служебных автомобилей.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 мая — «ПИК». На аукционе по выбору подрядной организации стоимость контракта была снижена с 73 250 руб. до 72 883,75 руб. Согласно условиям, СТОА должна будет проводить ремонт и обслуживание машин до 31 декабря 2021 года.

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