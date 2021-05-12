На первенстве Ростовской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет по программе XV Олимпиады Дона выступили легкоатлеты донецкой ДЮСШ № 1, войдя в число призеров на разных дистанциях.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 мая – «ПИК». Соревнования проходили 10-11 мая в Ростове, состязались спортсмены 10 команд из городов и районов Дона.

По данным Отдела культуры и спорта Донецка, в беге на 400 м серебро завоевала Полина Ранинина, на дистанции 1500 м у юношей бронзу выиграл Андрей Арнаут. У девушек на той же дистанции третье место у Алёны Вербовой.

На самой длинной дистанции 3000 м у юношей бронзовой медали удостоен Олег Бугров. У девушек победительницей первенства области на данной дистанции стала Полина Ранинина, а Алёна Вербовая прибежала второй.