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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донецкие бегуны взяли серебро и бронзу в регионе

Донецкие бегуны взяли серебро и бронзу в регионе

спорт

Донецкие бегуны взяли серебро и бронзу в регионе

На фото - призеры легкоатлетического первенства региона. Фото предоставили в Отделе культуры и спорта Донецка.

Донецкие бегуны взяли серебро и бронзу в регионе

Елена Жукова
Опубликовано

На первенстве Ростовской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет по программе  XV Олимпиады Дона выступили легкоатлеты донецкой ДЮСШ № 1, войдя в число призеров на разных дистанциях.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 12 мая – «ПИК». Соревнования проходили 10-11 мая в Ростове, состязались спортсмены 10 команд из городов и районов Дона.   
По данным Отдела культуры и спорта Донецка, в беге на 400 м серебро завоевала Полина Ранинина, на дистанции 1500 м у юношей бронзу выиграл Андрей Арнаут. У девушек на той же дистанции третье место у Алёны Вербовой.
На самой длинной дистанции 3000 м у юношей бронзовой медали удостоен Олег Бугров. У девушек победительницей первенства области на данной дистанции стала Полина Ранинина, а Алёна Вербовая прибежала второй.

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