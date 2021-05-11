В построенной Димитриевской часовне на территории действующего городского кладбища 9 мая провели первое богослужение — панихиду в день Великой Победы и в неделю Антипасхи.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 1 мая – «ПИК». Напомним, что 12 декабря 2020 года епископ Шахтинский и Миллеровский Симон торжественно освятил купол и крест для часовни, который затем подняли на здание.

По информации благочинного приходов Донецкого округа иерея Владимира Татаркина, строительные работы в часовне завершены, остается оформление напольного покрытия, штукатурка наружных стен и благоустройство прилегающей территории.

Работы были начаты по инициативе и на средства двух меценатов — Дмитрия Федотова и Автандила Бенделиани.