Задолженность по заработной плате перед 305 сотрудниками составила 9 млн 275 тыс. руб.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 мая — «ПИК». По информации каменского городского прокурора Владимира Рымашевского, это касается МУП «Коммунальщик», ООО Агрофирама «Даниловская», ООО «Металлические конструкции», МУП «Банно-прачечный комбинат», МУП «Глубокинское ПАТП», ООО «Ростоввагонпром», ООО «Тандем».

Четыре из семи указанных предприятий находятся на различных стадиях банкротства в связи с неверными экономическими и управленческими решениями руководства в финансово-хозяйственной деятельности.

Городской прокуратурой руководству предприятий внесено десять представлений об устранении нарушений требований трудового законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены. Возбуждено шесть дел об административном правонарушении. Также в интересах работников, права которых были нарушены, городская прокуратура в суд направила 45 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены.

— На сегодня восстановлены права 157 работников, им выплачено более 7 млн руб. Остается еще два предприятия с задолженностью (МУП «Коммунальщик», ООО Агрофирама «Даниловская»), — комментирует каменский городской прокурор В. Рымашевский. — Вопрос соблюдения трудовых прав граждан находится на особом контроле прокуратуры, работа по полному погашению задолженности и восстановлению трудовых прав работников ведется непрерывно.