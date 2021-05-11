анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 19-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Донец вернулся, почти. Редкий исторический случай, чтобы Донец до майских праздников — да и после них — еще не вошел в свои берега. Что случилось? Причину «ПИКу» объяснили специалисты »2
- Должникам грозят драконовскими мерами. В канун майских праздников власти города подсчитали долги по налогам в местный бюджет. /2-3
- Знак открыли под песню «Журавли». 8 мая Каменск обрел знак «Город воинской доблести». На открытии в небо взметнулись белые шары как символ скорби и памяти обо всех погибших в Великой Отечественной войне. /7
- Другая вакцина в Каменске. В Каменск поступила вакцина «ЭпиВакКорона». Чем она отличается от «Спутника V», читайте в этом номере. »10-11
- Воду высотке отключили ночью. 66-квартирный дом, в котором проживают около 200 человек, отключили от горячего водоснабжения. И это при том, что все жильцы платят за услугу исправно. В чем причина? «ПИК» разобрался. /8
- На урок под кайфом. В Каменске в середине апреля два подростка были госпитализированы прямо из школы с отравлением наркотическим веществом. Теперь они стоят на учете у нарколога. Еще один несовершеннолетний, который продавал им пакетики, задержан. Парню грозит минимум 12 лет лишения свободы. /19
- Высадил ребенка из автобуса? Плати красненькую. Изменение федерального законодательства в текущем месяце несет за собой ряд упрощенных схем для оформления документов, в том числе на налоговый вычет за покупку жилья и оформление документов подержанных авто. А вот водителям, которые высаживают ребенка из общественного транспорта, придется поплатиться рублем. /5