Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая

Аватар
Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 19-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Донец вернулся, почти. Редкий исторический случай, чтобы Донец до майских праздников — да и после них — еще не вошел в свои берега. Что случилось? Причину «ПИКу» объяснили специалисты »2
  • Должникам грозят драконовскими мерами. В канун майских праздников власти города подсчитали долги по налогам в местный бюджет. /2-3
  • Знак открыли под песню «Журавли». 8 мая Каменск обрел знак «Город воинской доблести». На открытии в небо взметнулись белые шары как символ скорби и памяти обо всех погибших в Великой Отечественной войне. /7
  • Другая вакцина в Каменске. В Каменск поступила вакцина «ЭпиВакКорона». Чем она отличается от «Спутника V», читайте в этом номере. »10-11
  • Воду высотке отключили ночью. 66-квартирный дом, в котором проживают около 200 человек, отключили от горячего водоснабжения. И это при том, что все жильцы платят за услугу исправно. В чем причина? «ПИК» разобрался. /8
  • На урок под кайфом. В Каменске в середине апреля два подростка были госпитализированы прямо из школы с отравлением наркотическим веществом. Теперь они стоят на учете у нарколога. Еще один несовершеннолетний, который продавал им пакетики, задержан. Парню грозит минимум 12 лет лишения свободы. /19
  • Высадил ребенка из автобуса? Плати красненькую. Изменение федерального законодательства в текущем месяце несет за собой ряд упрощенных схем для оформления документов, в том числе на налоговый вычет за покупку жилья и оформление документов подержанных авто. А вот водителям, которые высаживают ребенка из общественного транспорта, придется поплатиться рублем. /5

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике анонс номера

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая

Автор: 11.05.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести

общество

В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести

В Каменском районе появился новый памятник

общество

В Каменском районе появился новый памятник

В День Победы в Каменске почтили память советских воинов

общество

В День Победы в Каменске почтили память советских воинов

В Каменске и Каменском районе шесть предприятий задолжали работникам почти десять млн рублей

бизнес

В Каменске и Каменском районе шесть предприятий задолжали работникам почти десять млн рублей

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 12 мая

Реклама
Вверх