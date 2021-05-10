Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе появился новый памятник

В Каменском районе появился новый памятник
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

общество

В Каменском районе появился новый памятник

Виктория Костовская
Опубликовано

10 мая в хуторе Диченском открыли памятник Константину Скворцову, расстрелянному фашистами 27 июля 1942 года за оказание помощи частям Красной армии в переправе через Северский Донец.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 мая — «ПИК». В церемонии приняли участие племянники К. Скворцова Анна, Михаил, Зоя, его внуки и правнуки, и.о. главы администрации Каменского района Владимир Савин, командир 11-й отдельной инженерной бригады гвардии полковник Дмитрий Марков, генеральный директор ОАО «Каменскгаз» Владимир Бесчетный с семьей, а также жители хутора.

Как известно, родственники К. Скворцова установили памятник на месте его расстрела практически сразу после войны. Спустя 70 лет он изрядно обветшал. В. Бесчетный вместе с сыном за свой счет поставили на этом месте новый памятник своему земляку.

Подробнее в следующем номере газеты «ПИК».

  • В Каменском районе появился новый памятник
  • В Каменском районе появился новый памятник
  • В Каменском районе появился новый памятник
  • В Каменском районе появился новый памятник
  • В Каменском районе появился новый памятник
  • В Каменском районе появился новый памятник
  • В Каменском районе появился новый памятник
  • В Каменском районе появился новый памятник
  • В Каменском районе появился новый памятник
  • В Каменском районе появился новый памятник
Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 5 мая

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 5 мая

Автор: 05.05.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести

общество

В Каменске появился свой памятный знак воинской доблести

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 5 мая

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 5 мая

В День Победы в Каменске почтили память советских воинов

общество

В День Победы в Каменске почтили память советских воинов

В Каменском районе появился новый памятник

общество

В Каменском районе появился новый памятник

Епископ Симон совершил богослужение с сурдопереводом в каменском храме

религия

Епископ Симон совершил богослужение с сурдопереводом в каменском храме

Реклама
Вверх