10 мая в хуторе Диченском открыли памятник Константину Скворцову, расстрелянному фашистами 27 июля 1942 года за оказание помощи частям Красной армии в переправе через Северский Донец.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 10 мая — «ПИК». В церемонии приняли участие племянники К. Скворцова Анна, Михаил, Зоя, его внуки и правнуки, и.о. главы администрации Каменского района Владимир Савин, командир 11-й отдельной инженерной бригады гвардии полковник Дмитрий Марков, генеральный директор ОАО «Каменскгаз» Владимир Бесчетный с семьей, а также жители хутора.

Как известно, родственники К. Скворцова установили памятник на месте его расстрела практически сразу после войны. Спустя 70 лет он изрядно обветшал. В. Бесчетный вместе с сыном за свой счет поставили на этом месте новый памятник своему земляку.

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