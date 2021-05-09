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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В День Победы в Каменске почтили память советских воинов

В День Победы в Каменске почтили память советских воинов

общество

В День Победы в Каменске почтили память советских воинов

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Опубликовано

9 мая в памятном мероприятии на площади Труда, посвященном Дню Победы участвовали представители администрации, полиции, военнослужащие.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 мая – «ПИК». Церемония началась у мемориального комплекса Воинской славы на площади Труда. В связи с действующими ограничениями по коронавирусу в мероприятии приняли участие ограниченное количество людей. Обошлось и без традиционных речей. Перед началом возложения присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. А затем возложили к мемориалу венки и цветы. В этот день, память павших почтили и у других мемориалов города.

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